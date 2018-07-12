Трамп, Ким Чен Ын или Путин: Нострадамус предсказал появление нового Гитлера

Сегодня, 13:41

«Восток ослабит Запад» и война продлится 27 лет, начавшись во Франции. Но кто займёт место «кровавого тирана», остаётся загадкой.

Известный французский пророк Нострадамус почти 500 лет назад предупредил человечество о глобальной погибели. Однако смерть наступит не из-за глобальных катаклизмов.

В то время, как фанаты теории заговора считают, что человечество погибнет из-за природного апокалипсиса, специалисты уверены в начале третьей мировой войны. Именно она своим смертельным оружием уничтожит десятки миллионов людей.

Такой прогноз Нострадамуса был напечатан в 1555 году в труде Les Propheties. В этом сборнике стихов пророк предупреждает, что «небеса откроются для стрельбы, моря и океаны затопят земли, а мощные толчки разделят всю планету».

По словам Нострадамуса, «смертельные толчки» произойдут, когда Юпитер с Сатурном и Меркурием выровняются в созвездии Тельца в мае месяце. Однако, все эти строки специалисты растолковали таким образом, что виной всем бедствиям на Земле станет человек.

По словам Нострадамуса, во Франции начнётся разрушительный конфликт между двумя крупнейшими мировыми державами. Война будет длиться целых 27 лет. Предсказатель заявляет, что противостояние будет смертельно почти для всех людей, и после миллионов смертей наступит эпоха мира.

На фоне этого специалисты обратили внимание на отношение США и Северной Кореи. Они оказались в тупике из-за ядерной угрозы КНДР. В подтверждение этому приводятся строки: «Восток ослабит Запад». Война, по словам Нострадамуса, начнётся в море.

На фоне войны произойдёт глобальный крах экономики. По словам провидца, появится новый тиран. Специалисты считают, что пророк предсказал появление нового Гитлера, но вот кто им будет, до конца не понятно.

Возможно, новым Гитлером станет сам Ким Чен Ын, Путин или даже сам Дональд Трамп, предполагают специалисты по расшифровке предсказаний. Остаётся только явным, что война будет с США, но кто станет тем самым негативным кровавым противником, Штаты, Россия или КНДР, пока не известно.

Возможно, что огромную роль сыграет «ядерный конфликт» с КНДР, а возможно, что разногласия у США и России обретут новые масштабы.

Ранее сообщалось, что православные старцы дали предсказание о Третьей мировой войне.