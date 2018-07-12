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Флешмоб направлен против новой пенсионной реформы. Акцию организуют возле офиса отделения партии «Единая Россия».

В Петербурге 15 июля можно догнать «человека-пенсию». Акция представляет собой забег желающих россиян. Организаторы поясняют, что не многие смогут поймать «пенсию», но попробовать обязательно нужно. Мероприятие проведут возле офиса «Единой России» с целью протеста в отношении новой пенсионной реформы.

Первое чтение законопроекта состоится 19 июля, сама реформа стартует с января 2019 года. Отмечается, что мужчины смогут пойти на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины посвятят себя себе же только по исполнению 63 лет. Новшества устраивают далеко не всех, поскольку сейчас никто не хочет брать на работу пожилых сотрудников. С этим моментом возникнут серьезные проблемы, потому россияне выходят на улицы с протестами. Примечательно, что в Европе поздняя пенсия является нормой.