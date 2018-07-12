Сегодня, 12:25

Такой рейтинг составили по результатам опроса иностранных граждан на ЧМ-2018.

По результатам опроса был назван самый вкусный шоколад России. Лидерство занял московский шоколад «Аленка», «Бабаевский» и «Русский шоколад». Он понравился респондентам более всего (55%). «Серебро» отвоевала Самара с ТМ «Россия — Щедрая душа!» (18%), а третье почетное место отвоевал у других городов Петербург – его шоколад «Особый» и «Детский сувенир» набрал 17% голосов. Четвертое и пятое места разделили Московская область и АР Крым (по 5%).

Создатели опроса утверждают, что шоколад стал не только главным лакомством чемпионата, но и основным сувениром – его с удовольствием брали иностранные граждане в качестве презента из России.