Владимир Высоцкий продолжает писать стихи даже после смерти

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Призрак поэта передал с того света 323 произведения, приходя с гитарой к разным людям.

В жизни Владимира Высоцкого было много мистики. В день своей смерти музыкант знал, что покинет этот мир. Он буквально прощался со всеми своими друзьями и близкими.

Очевидцы рассказывали, что однажды друзья-цыгане предложили Марине Влади погадать. Женщина вытащила две карты: туз червей и девятка пик. Они означали «любовь» и «смерть». Буквально через несколько лет после смерти Высоцкого о таком прогнозе напомнила фотография в альбоме Влади. Когда её нашли, вокруг головы музыканта и сестры Марины-Татьяны были светящиеся круги. Родственница и муж Влади умерли с интервалом в месяц.

Владимир Высоцкий даже после смерти получил сильную связь с народом и Землёй. Он продолжает писать стихи даже сейчас. К примеру, первый случай связи Высоцкого зафиксировали в июле 81-го. Уже в августе поэт передал своё второе послание через целителя Анатолия Мартынова.

Основным посланником Высоцкого после смерти стала целительница Вера Зражевская. В 1982 году женщина возвращалась домой на поезде. Ночью она проснулась от шума и зажжённого света. Перед Верой Зражевской открылась дверь купе и зашёл Высоцкий с гитарой. Он сел на соседнюю кровать и заявил, что рад тому, что нашёл целительницу. Говоря о стихах, музыкант заявил: «Только они у меня и остались».

Высоцкий сыграл женщине две песни и ушёл, ничего не сказав. После этого музыкант являлся Зражевской 323 раза. Все стихи похожи на произведения Высоцкого, по его стилю, манере письма и энергетике. Стоит отметить, что женщина никогда не была поклонницей поэзии музыканта и с его творчеством была не знакома.

Ранее сообщалось, что в могилу Гурченко затащил призрак Высоцкого.