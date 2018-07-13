Екатеринбург выступит местом проведения конференции «Мученический подвиг Царской Семьи»

Сегодня, 06:07

В Екатеринбурге, на площадке местного отеля «Атриум Палас Отель» 14 июля в 14.00 проведут международную научно-историческую конференцию «Мученический подвиг Царской Семьи». Участниками этого мероприятия станут ведущие российские историки, члены православного сообщества страны и представители РПЦ за рубежом. В рамках собрания аудитория получит возможность ознакомиться с новыми научными данными по «екатеринбургским останкам» и заслушает ряд докладов.

Во время конференции планируется вынести на обсуждение ряд ключевых тем. В частности, участники обсудят достижения Российской Империи под руководством Императора Николая Александровича. Будут затронуты вопросы понимания искупительной жертвы Царя-Мученика Николая за грехи русского народа, ритуального характера убийства монарших особ, принадлежности «екатеринбургских останков». Также православное сообщество РФ считает, что имена цареубийц следует убрать с карты России. Видеотрансляция на mosvedi.ru в 12.00 по московскому времени.