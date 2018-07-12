«Как мне жить?»: Медсестра из Подмосковья восстала против правительства

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Ее блокировали в соцсетях, но стих успел распространиться. Женщина работает в Лотошинской ЦРБ и как никто другой может понять и показать действительность обычного русского человека.

Медсестра из Подмосковья, честно трудящаяся в Лотошинской ЦРБ, восстала против правительства России. В «Одноклассниках» она опубликовала авторский стих, но ее страницу заблокировали. После она сделала это еще раз, и творение успело найти своих читателей.

Женщина пишет: «А я сижу и плачу. Как мне жить?».

Она рассуждает о том, что ей трудно растить детей на зарплату в 10,3 тысячи рублей, что ее отец не дожил до пенсии, так как был вынужден кормить семью, не обращая на свое здоровье, что мать учила детей русскому слову, но в итоге получила кукиш. Медсестра понимает, что ничего не может дать свои детям, вспоминая Советский Союз и те блага, которые получали рабочие.