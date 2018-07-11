«Руки-базуки» зачитал рэп в своём клипе

Сегодня, 13:55

Пятигорский «синтоловый качок» Кирилл Терёшин стал рэпером и шокировал общественность. Его голос стали сравнивать с вокалом Ольги Бузовой, на которой он неоднократно пытался получить пиар.

Оригинального названия у клипа не оказалось. «Руки-базуки» - так говорится в ролике, однако вторым названием всё же указано «Успех». Под ним авторы текста Grant и Терёшин подразумевали, что «синтоловая жизнь» якобы приносит успех молодому поколению. В качестве примера Терёшин в клипе говорит о своей судьбе, напоминающей для него «райское наслаждение».

Под этим он подразумевает окружение женщин, огромный бицепс и богатую жизнь. Однако у такой жизни есть и другая стороны. Врачи неоднократно говорили Терёшину перестать уродовать своё тело синтолом, но теперь пятигорские «руки-базуки» обзавелись ещё и «ногами-гранатомётами». Ролик с участием малоизвестного рэпера и «синтолового качка» за пару часов смог набрать всего 6 тысяч просмотров.