«Портал в Долину смерти»: Мистические места в России, пугающие людей

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Необъяснимые аномальные явления происходят везде, но есть особенно страшные и загадочные, а находятся они совсем близко.

В России также есть мистические места, пугающие людей, о которых рассказывают не только ученые, но и старожилы тех мест. Одним из наиболее удивительных является Плещеево озеро, окутывающееся густым туманом, в котором часто пропадали люди. В расположенном неподалеку от озера лесу пропавшие могли блуждать часами, но после этого возвращались, причем с необъяснимой улыбкой и радостью.

Другое странное место в России, имеющее аномальную направленность, расположено на Камчатке в Кроноцком заповеднике. Попадая туда, люди будто переносятся в Долину смерти, ведь именно здесь периодически обнаруживается огромное количество трупов животных. Биологи объяснили, что речь может идти о выбросах сероводорода, двуокиси серы, сероуглерода, однако происходит это не всегда.

Урочище Шушмор, пожалуй, место с наименее объяснимыми аномальными случаями, ведь здесь находится портал в другое измерение. По другому объяснить огромное количество пропавших без вести людей эксперты не смогли, поэтому Шушмор и по сей день многие обходят стороной. Ученые определили, что магнитное поле в этом месте имеет «скручивающийся» эффект, а эзотерики предположили наличие мощной энергии, которая и похищает людей.