Уральские сотрудники МЧС вычисляют нарушителей на воде с помощью квадрокоптеров

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Свердловские спасатели стремятся оградить человека от опасностей в водной среде.

На Урале в Свердловской области сотрудники МЧС начали применять в своей нелегкой работе инновационные технологии. Так, с помощью квадрокоптеров они предупреждают рост чрезвычайных происшествий на воде, так как в летнее время это особенно актуально.

К примеру, с помощью летающего робота были обнаружены две женщины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, которые попытались искупаться в реке Исеть. Оперативная работа спасателей помогла избежать трагедии.

Также с помощью робота вычисляют нарушителей, купающихся в непригодном для этого месте. На Среднем Урале отмечено лишь пять безопасных пляжей: один в Новоуральске, три — в Первоуральском городском округе и один — в Сысерти.

Патрулирование в летнее время проходит и на воде. Жителям близлежащих населенных пунктов выдаются памятки и листовки с правилами поведения на воде и при купании на лодке. Уральские сотрудники спасательной службы стараются любыми способами обезопасить отдых людей.