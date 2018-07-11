Православные старцы предсказали будущее России в Третьей мировой войне

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«Великая битва» начнется в Сербии и унесет миллионы жизней с обеих сторон, закончившись миром и благополучием на Земле.

Будущее России в Третьей мировой войне выглядит неоднозначно. С одной стороны, армия РФ понесет огромнейшие потери, а смерть придет практически в каждую семью. Однако российскому народу удастся одержать судьбоносную победу, предсказали исход кровопролитного сражения православные старцы.

Третью мировую войну ясновидящие именуют «Великой битвой», а местом ее начала считается Сербия. Победив врага, Россия не станет забирать себе его землю, предоставив возможность другим народам начать новую жизнь в мире без войны.

Большинство событий «Великой битвы» предсказал епископ Матфей Вресфенский, глубоко почитаемый из-за веры в Бога и глубокой набожности. Старец-провидец скончался в 1950 году, поэтому ряд вопросов, в частности, кто развяжет Третью мировую войну, остался без ответов.