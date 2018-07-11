«Все живое гибнет»: Исследователь рассказал о поисках Чертова кладбища в Сибири

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Жуткие мистические события происходили в районе бассейна реки Кова в прошлом веке. Обломок Тунгусского метеорита сформировал в лесу аномальную зону, убивающую животных и низко пролетающих птиц.

О поисках Чертова кладбища в Сибири прессе рассказал исследователь Сергей Ростовцев. Сразу стоит отметить, аномальная зона на месте падения обломка Тунгусского метеорита не имеет никакого отношения к традиционным человеческим местам захоронения людей. Кладбищем таинственную поляну в сибирском лесу называют из-за ее убийственной силы. Все животные или птицы, приблизившиеся вплотную к Чертову кладбищу, моментально погибали.

Впервые о загадочной местности, где гибнет все живое, пресса написала в 1980-х годах. Тогда смертоносный лесной участок описывался, как выжженная поляна диаметром в 15 метров. В наше время Чертово кладбище якобы утратило свою аномальность, заросло травой и перестало убивать.

Все попытки Сергея Ростовцева разыскать место падения обломка Тунгусского метеорита закончились неудачей. Следопыт попросту проверил все мифы о смертоносной поляне, опровергнув каждый из них.

Главным открытием экстремала стала некая старушка, проживавшая в деревне возле реки Кова в 1950-х годах. Будучи юной, свидетельница «паранормальщины» часто проходила возле Чертова кладбища, наблюдая некую мрачную субстанцию. Похожее на черную дыру «нечто» время от времени безжалостно живилось лесными жителями, причем это могли быть как садящиеся на него птицы, так и оступившийся медведь.

Сейчас поиски Чертова кладбища приостановлены, однако Ростовцев намерен возобновить их в 2019 году.