В Пятигорске обнаружили старинную могилу прямо во дворе жилого дома

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Жильцы одной из пятигорских многоэтажек случайно обратили внимание на плиту, которая долгое время лежала возле колодца во дворе. Она оказалась старинным надгробным камнем.

В одном из жилых районов Пятигорска жильцы обнаружили прямо во дворе странную находку – ею оказалась старинная европейская могила, которая датируется началом прошлого века. Такое открытие было сделано случайно. Во дворе жилого дома был колодец, который необходимо было отремонтировать, именно во время ремонта и выяснилось, что плита, которая пролежала с ним рядом долгое время, оказалась надгробным камнем.

Специалисты установили, что плита имеет столетний возраст, надпись на ней сделана на немецком языке, а приблизительный текст надписи на ней гласит: «Здесь покоится с миром Йоханнес Шугманн, родившийся в 1881 году, скончался в 1917 году, 6 декабря». После того, как данная информация попала в социальные сети, в комментариях многие заметили, что жители дома в Пятигорске долгие годы пили воду из могилы. Но местные жители все же уверены, что самой могилы под плитой нет, а вот каким образом она попала во двор жилого дома – остается загадкой. Вокруг этого места много современных построек, и во время работ никто не находил никаких останков.