«Уже половина»: Предсказания Распутина продолжают сбываться

Вчера, 22:33

В пророчества старого безумца никто не верил, однако он оказался прав. Третья мировая война – еще один возможный вариант катастрофы, ожидающей планету.

Предсказания Григория Распутина, обычного крестьянина с мистическим прошлым, продолжают сбываться по сей день. Самые страшные и катастрофические исходы пока только ожидаются, но сбылась уже половина из них. Первоначально Распутин предсказал свою же смерть, и с этим событием были связаны важные исторические факты. Крестьянин предположил, что если он умрет от рук дворян, царскую семью ожидает гибель, а народ – братоубийственная война. Так и произошло – после ужасного убийства крестьянина осуществилось его первое предсказание.

Рассказывал Распутин и о том, что видит крах империи, залитую кровью Неву, горы трупов и смену власти. Видимо, речь шла о сталинских репрессиях, и сбылось второе пророчество. Крестьянину удалось увидеть и другую картину, когда многие погибнут и хоронить людей будет некому. Так была предсказана Вторая мировая война.

Катастрофу на фоне взрыва на Чернобыльской атомной электростанции и на японской АЭС «Фукусима-1» Григорий Распутин также увидел, рассказывая о гибели живого после того, как башни смерти лопнут, а из ран потечет гнилая кровь. Пятым сбывшимся пророчеством Распутина стало клонирование, к чему человечество уже пришло.

Чем дальше – тем более катастрофические предсказания были озвучены Распутиным, и суть каждого из них заключается в ужасных последствиях для человечества и неминуемой гибели. Очередная трагедия – появление чудовищ на фоне бесконтрольных генетических экспериментов. К примеру, речь может идти о пчелах-убийцах, которые очень быстро плодятся. О моральных ценностях провидец также говорил, отмечая, что себялюбие и исчезновение любви приведет людей к пропасти, а равнодушие погубит человечество.

Три змеи – более глобальное пророчество, сбывшееся на 2/3, ведь согласно предсказанию, поочередный приход каждой змеи приведет к огромным жертвам, а последняя оставит в живых лишь единицы. Речь шла о войнах, а Третья мировая станет губительной для всего мира, и все-таки наступит. С ее приходом Распутин связал и Апокалипсис, который приведет к высушиванию водоемов и уничтожению плодородных полей, превратившихся со временем в пустыню. По прогнозам крестьянина, спастись смогут немногие.

Последнее, и пожалуй, самое мистическое и ужасное пророчество звучит как «мир наизнанку», а его суть – в наступлении трехдневной темноты, когда люди будут просить смерти. Распутин мог предсказать глобальную катастрофу, ужасные катаклизмы или последствия ядерной войны, что также может быть связано с предыдущими предсказаниями.