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Ужасное столкновение автомобиля могло спровоцировать несколько смертей, однако в ситуацию вмешался профессионал. Ясновидящая выполнила несложный маневр и смогла спасти целую компанию прохожих от гибели.

Мистический ритуал шаманки предотвратил смертельное ДТП, когда иномарка передвигалась на огромной скорости, и водитель потерял управление. Женщина стояла спиной к дороге и будто приговаривала потусторонние силы, подняв руки вверх. В этот момент автомобиль врезался в кирпичную стену, а всего в паре метров от того места находились люди.

Очевидцы событий отмечают, что даже не успели понять, как такое могло произойти, но шаманка явно знала, что делает. Ясновидящая явно заговаривала автомобиль, в который будто вселилось нечто потустороннее, и такие действия спасли от гибели прохожих, которые остались в настоящем шоке.