Казахская провидица ясно описала будущее России и Новороссии

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Экстрасенс поведала о будущем народных республик, экологии и рассказала о риске наступления Третьей мировой войны.

Казахская провидица, именуемая Вангой современности, ясно описала будущее России и Новороссии в недавних предсказаниях, которые были записаны Верой Лион после видений. Уже многие предсказания экстрасенса сбывались – война в Сирии и на Донбассе, Майдан в Украине, кризис в США и другие, поэтому общественности остается лишь прислушиваться к предупреждениям белого мага. Прогноз для России от «казахской Ванги» оказался более, чем благоприятным, однако украинцам придется начать переживать.

Вера Лион заявила, что в Новороссии будет восстановлен мир, а экономика в ДНР и ЛНР станет постепенно налаживаться. Ввод войск НАТО провалится, после чего Украина может оказаться на краю пропасти, а пренебрежительное отношение и отсутствие поддержки со стороны Дональда Трампа скажутся на стране еще более негативно. Тем временем, в Новороссии у власти окажется некий «лев», который и начнет выводить республики на положительный уровень.

Что касается России, прогнозы предсказательницы гласят, что «лестница вверх» может означать для страны укрепление рубля, а значит – положительную динамику для экономического уравновешивания. Более того, вследствие улучшений в России ожидается приток мигрантов и соответствующее ужесточение миграционной политики. Будущее у остальных стран, по словам провидицы, будет неоднозначным, и уже в следующем году человеческая гуманность во всем мире постепенно начнет возрастать.

Вместе с этим, риск наступления Третьей мировой войны начнет спадать, как и опасность для всей планеты, связанная с военными действиями и ядерной войной. Люди перестанут верить зомбирующим СМИ и откажутся от агрессии, а Сирия и вовсе удивит общественность – ситуация там начнет стремительно налаживаться, инфраструктура будет возрождаться, жилье для мирных жителей – отстраиваться, а утечка важной информации со стороны террористов сыграет немалую роль в процессе урегулирования конфликта и победы военных.

Тем временем, в плане экологии весь мир ожидают неприятные последствия бесцельного расходования ресурсов. Ряд катаклизмов накроет многие государства, а больше всех пострадают США. Вполне вероятным исходом станет извержение мощнейшего супервулкана Йеллоустоун, либо других опасных вулканов. Пострадает от природных явлений и Япония, однако конкретный уровень опасности для японцев и американцев ясновидящая не называет.