«Оставаться такими же дерзкими» пожелала омичам администрация города

Сегодня, 20:11

Молодожены из города Омск пригласили на свадьбу мера.

Пара решила сделать свадебную церемонию особенной. Приглашение они отправили по интернету на сайт администрации города и личный сайт мера в соцсетях. Городская администрация прислала ответ, что мер Оксана Фадина из-за своей загруженности приехать не сможет.

Но к своему удовольствию омичи Анна и Александр Соколович все-таки получили поздравление от лица мера города. На свадебную церемонию прибыла, в качестве ее представителя, директор департамента информационной политики Олеся Потапова. Она поздравила молодоженов и подарила им букет цветов и картину с символом трехсотлетия города.

Одним из пожеланий стало «оставаться такими же дерзкими».