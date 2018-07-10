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О трагическом происшествии сообщил племянник ученого Федор Петров в соцсетях. Дату прощания и похорон, а также причину смерти известного научного деятеля, пока не сообщали.

Великий математик Андрей Суслин умер в Петербурге в возрасте 67 лет, и такая потеря нанесла серьезный урон современной науке, считают его ученики. Суслин был лауреатом премии Коула, которую получают величайшие умы за вклад в алгебру и теорию чисел, в чем отличился математик.

Андрей Суслин появился на свет в 1950 году, на тот момент – в Ленинграде, где и получил высшее образование на математико-механическом факультете. Ученый стал учителем для многих выдающихся специалистов, в том числе – для своего же племянника, который сейчас работает в ленинградском отделении математического института.