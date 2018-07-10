Для выезда за границу мужчина снес свой магазин в Татарстане

Сегодня, 19:05

Житель Лениногорска решил проблему быстро и радикально. Теперь здесь на одну точку торговли автозапчастями стало меньше.

Сотрудники пресс-службы УФССП России в Татарстане сообщили, что житель Лениногорска снес свой незаконно построенный магазин, лишь когда получил запрет на выезд за границу. Суд обязал владельца магазина автозапчастей снести строение, так как здание было возведено около газораспределительной станции. Однако мужчина решил проигнорировать постановление суда, за чем последовало ограничение его возможности выезда за пределы РФ. Владелец сразу же разобрался со злополучным магазином, и снес его самостоятельно.