Студент из Ставрополя сделал предложение девушке на вручении дипломов

Сегодня, 05:30

Парень решил осчастливить девушку прямо во время официальной части присвоения квалификации.

Студент из гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета сделал предложение своей девушке сразу же после того, как она сказала ответное благодарственное слово преподавателям на вручении дипломов. Он поделился, что стремился сделать такой день незабываемым для своей любимой и у него это, несомненно, получилось. Девушка была безмерно счастлива. Первой обрученных поздравила ректор университета, вручила цветы выпускнице и пожелала им с женихом семейного счастья.

Анастасия Кодаш познакомилась с Романом Ерёминым еще при вступлении в университет. Он тогда был уже первокурсником. По ее словам, она не ожидала подобного стечения обстоятельств и очень рада, что теперь сказала "да" любимому человеку.

Другая выпускница Ставрополя, только уже школьная, также получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. По словам очевидцев, на официальной линейке парень подбежал к девушке, стал на одно колено и предложил выйти за него замуж. Девушка согласилась, чем вызвала бурю оваций у посетителей школьного мероприятия.