Житель Нижнекамска следит за неопознанным объектом над своим домом

Сегодня, 04:45

Житель Нижнекамска, награжденный грамотой за бдительность, следит за НЛО над своим домом.

Информацию о том, настоящие ли это пришельцы, проверят обитатели села Верхняя Уратьма Нижнекамского района, которые считают себя компетентными в этом вопросе.

Неопознанный объект находится под наблюдением Гаптельяппара Юнусова на протяжении двух недель. Мужчина уверяет, что по виду объект напоминает звезду, а траектория движения похожа на объект иностранной или инопланетной разведки.

Опасаясь за безопасность страны, бывший парторг доложил о своих наблюдениях в экстренные службы. Те звонок приняли, но никак не отреагировали. Никто не приехал. Видимо, не приняли всерьез сообщение Гаптельяппара.

Кстати, 45 лет назад Юнусов в партийной школе рассказывал коллегам о загадочных тенях в столовой, которые он якобы наблюдал. Эту информацию также восприняли как фантазию. А зря, ведь это было ограбление.

Скоро у пенсионера круглая дата. Ему исполнится 70 лет. На здоровье мужчина не сетует. И предвидя пересуды заявляет, что с головой у него все в порядке.