В Старом Осколе курсирует трамвай здоровья

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10 июля в Старооскольском округе стартовала социальная акция, посвященная оздоровлению нации.

Благодаря выигранному гранту в конкурсе «Сделаем вместе», в Старом Осколе теперь курсирует трамвай здоровья. По словам врачей, акция в трамвае будет проходить каждый второй вторник месяца.

Медики, одержав победу в конкурсе, потратили вырученные деньги на необходимое медицинское оборудование. Теперь в трамвае можно послушать о заболеваниях и их профилактике. Также врачи уточняют, что в транспорте даже предоставят услугу по измерению давления. Маршрут транспортного средства следует из села Незнакомово и до Оскольского электрометаллургического комбината. По пути следования пассажиры получат ознакомительные листовки, профилактическую беседу с докторами и даже незначительную медпомощь. Административные органы считают, что такие акции нужны, особенно для молодежи.