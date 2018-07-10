Жители Выборга: «У нас крадут городскую брусчатку»

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Жительница города стремится к правосудию и справедливости, чтобы защитить историю города.

Жители города Выборга сообщают, что местные власти наглым образом крадут у них историю их города в виде старой брусчатки. Одна из местных жительниц опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» пост о произошедшем. «На крепостной просто наглым образом вывезли старинную брусчатку за ночь! Электросети клали, кабель... на мой вопрос, почему осталось лишнее и куда это собираются вывозить - рабочие заулыбались! Сегодня ночью вывезли! Сколько же можно воровать? Есть ли совесть? И кто за это отвечает?» - сетует Татьяна.

Многие интернет-пользователи поддержали ее позицию: «У нас крадут городскую брусчатку. Позор», «Ничего не изменится, т.к. даже прокуратура и обл. власти бесполезны». Однако Татьяна не унывает и стремится обратиться в вышестоящие инстанции для установления справедливости. По ее словам, она готова стоять за историю своего города до конца и будет бороться с несанкционированным вывозом брусчатки из города.