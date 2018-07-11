Девушка вызвала резонанс, доев мороженое после своей собаки

Сегодня, 04:30

Интернет взбудоражила девушка, которая разделила десерт со своей собакой.

В своем аккаунте в социальной сети Instagram хозяйка таксы поделилась кадрами, как угощает своего питомца мороженым. После того, как собака несколько раз лизнула десерт, а хозяйка продолжила его есть.

Публикация вызвала большой резонанс среди пользователей социальной сети. Комментаторы разделились на две группы.

Одни считают, что доедать что-либо после своего питомца - это отвратительно. Другие же не видят в этом ничего страшного.

Кто-то из прокомментировавших поделился мнением о том, что всем нужно уметь делиться.