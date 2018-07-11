Пугливый хохлатый дикобраз поселился в Тверской области

Сегодня, 03:15

Экзотический агрессивный грызун разгуливал вдоль дороги, однако завидев приближающихся людей тут же распустил иголки и скрылся.

Житель Тверской области, проезжая на своем автомобиле неподалеку от поселка Михеево Кимрского района, наткнулся на неожиданного экзотического зверя. Вдоль проезжей части разгуливал пугливый хохлатый дикобраз. Заметив приближающийся автомобиль, грызун распустил свои иголки, и быстро убежал. Как зверь попал необычную для него среднюю полосу, и когда он там поселился сказать трудно.

Хохлатый (гребенчатый) дикобраз является млекопитающим из отряда Грызунов. Этот представитель известен всем благодаря своему необычному внешнему виду - огромные пугающие иглы покрывают всю верхнюю часть туловища зверя, а на голове они выглядят, будто "гребень". По своим размерам он считается третьим грызуном во всем мире, обитает в странах Старого Света. Наличие надежной защиты у зверя позволяет ему уберегать себя от хищников, благодаря чему он не находится под угрозой вымирания, однако неблагоприятная экологическая ситуация в среде его обитания значительно сократило количество хохлатых дикобразов.