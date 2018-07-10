Монстры-людоеды едва не полакомились дальнобойщиком в пермском лесу

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Жуткие твари с нечеловеческими глазами и острыми зубами сломали жизнь шоферу, ставшему психопатом для общества.

О судьбоносной встрече дальнобойщика с монстрами-людоедами прессе рассказал его сын. В 1990-х годах мужчина проживал в Перми, работая дальнобойщиком. Получив зимой очередной рейс, он отправился к месту назначения. Возвращаться в родной город пришлось одной из областных лесополос, так как нормальная дорога была завалена снегом.

Проехав около 30 км в полной изоляции, дальнобойщик наконец-то встретил человека. Некий парень стоял у шоссе, совершенно не двигаясь. Остановившись в 50 метрах от незнакомца, мужчина позвал его в кабину. Последующие события сломали шоферу дальнейшую жизнь.

Неизвестное существо повернуло голову, продемонстрировав свое жуткое лицо. Ужасающие глаза монстра-людоеда были в несколько раз больше обычных человеческих, а острые зубы выпирали над верхней губой. «Наложив кирпичей», дальнобойщик нажал педаль в пол, попытавшись оторваться. Разогнавшись до 70 км/час, шофер увидел сразу нескольких бегущих тварей. Неожиданно на горизонте показался конец лесополосы, дальнобойщик был спасен.

Залетев в первое придорожное кафе, мужчина рассказал свою историю случайным свидетелям, услышав в ответ лишь смех и обвинения во лжи. Махнув на все рукой, жертва смертоносного преследования лег спать, а когда проснулся «по нужде», людоеды уже окружили его фуру. Бегство продолжилось, однако на этот раз дальнобойщик не смыкал глаз до самой Перми.

Со временем жуткая встреча с неизвестными существами стала забываться, пока они снова не наведались к давней жертве в канун Нового года в 1999-м. Вспомнив, как монстры-людоеды едва не полакомились им в пермском лесу, мужчина решил продать свою квартиру за копейки, впоследствии переехав в Киров к родственникам. С тех пор лестные существа не наведывались к рассекретившему их шоферу, подытожил сын «счастливчика».