В Польше зафиксировали гравитационную аномалию

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Аномальные гравитационные явления удивляют туристов и не дают покоя ученым и скептикам.

В польском городе Карпаче местные жители с удовольствием демонстрируют дорогу, где существует некая гравитационная аномалия. В августе 2014 года в сети было опубликовано видео, где мужчина катится по склону на скейтборде. Вроде бы ничего необычного, но со временем на определенном участке пути скейт останавливается и человек тоже стоит. После того, как мужчина слез со скейтборда, он покатился обратно вверх. Многие скептики твердят, что гравитационная аномалия, которая зафиксирована в Польше, является лишь оптической иллюзией или сфабрикованным видеорядом. В ответ на это сами поляки приглашают к себе в город самостоятельно убедиться в данном явлении. В какой-то степени они даже гордятся такой особенностью своего города.

Подобные аномалии также обнаружили на шоссе Феодосия-Алушта, в России, а также на Кавказе. Такие явления остаются загадкой для ученых и отличной забавой для туристов.