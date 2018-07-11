Телеведущий схватил певицу за попу и испортил интервью

Сегодня, 01:15

Во время интервью Луис Уолш, который является судьей «X Factor», решил насладиться прелестями фигуры певицы Мелани Браун.

Этот случай произошел еще 4 года назад, но юзеры социальной сети Twitter только сейчас увидели произошедшее в 2014 году. На видео заметно, как телеведущий схватил певицу за попу и тем самым испортил интервью. Девушка возмутилась такому поведению члена жюри и отсела от него подальше.

Уолш в ответ только рассмеялся – по его мнению, он ничего запретного не совершил, а просто «проявлял заботу» о ней. Но Мелани Браун сочла такое поведение недопустимым и прервала интервью.

Пользователи начали негодовать по поводу инцидента – они считают, что Уолш обязан был попросить прощения за развратное поведение. Другие пользователи считают, что судья шоу в жизни еще хуже.

Звезды «X Factor» отказываются комментировать данный инцидент.