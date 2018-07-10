Вирусное фото с обнаженной темнокожей красоткой «взорвало» Сеть

Сегодня, 14:50

Оптическая иллюзия заставила публику воспринимать откровенный снимок по-разному, но разгадка удивила многих. Фотография стала поводом для размышлений, и некоторые пользователи даже поругались.

Вирусное фото с темнокожей красоткой по настоящему «взорвало» Сеть, ведь на снимке можно было отчетливо разглядеть объемные ягодицы и бедра, грудь, пышные волосы, а также талию. К удивлению некоторых пользователей, «вид сзади» оказался обманом, ведь на переднем плане снимка предстал парень в профиль, очертания тела которого очень похожи на формы девушки.

Благодаря правильному ракурсу весельчаку удалось обмануть и повеселить народ, однако многие любители «клубнички» были серьезно разочарованы. Люди признавались, что понять суть обмана им удавалось не сразу, хотя нашлись и такие пользователи, которые поняли, что перед ними вовсе не модель откровенного жанра, а обычный юморист.