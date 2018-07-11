Ученые: Человек может умереть из-за чеков из супермаркета

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Опасные заболевания кроются за привычными и обыденными вещами.

Шведские ученые провели исследования и выяснили, что обычные чеки из супермаркета или кафе могут привести к серьезным заболеваниям и человек даже может умереть из-за них. Такие болезни, как аутизм, рак кожи, рак молочной железы, рассеянный склероз, проблемы с репродуктивной системой, могут возникнуть из-за контакта с любого рода чеками из супермаркетов или банкоматов.

Такие исследования стали возможны после обращения в больницу Мишель Мартинес, девушки, работающей кассиром. У нее начали выпадать волосы, участки кожа были покрыты язвами. Врачи ужаснулись и изначально не понимали, в чем причина. Однако проведение лабораторных анализов показало, что на поверхности кассовых чеков находится бифенол - опасное соединение фенола с ацетоном с которым на производстве работают лишь в перчатках. К сожалению, он есть практически повсюду: в контейнерах для еды, пластиковых бутылках или пластиковой посуде. В США был изобретен способ обезвреживать это вещество на чеках с добавлением витамина С, однако на других вещах он все еще имеет место быть. От бифенола защищено детское питание, так как его почти всегда пакуют в стеклянную тару, а обычный человек остается в зоне риска.