Ученые: Сладкое и мучное увеличивает риск развития рака

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Мучительной смертью может обернуться пристрастие к конфетам и хлебу, ведь данные продукты способствуют образованию патогенной микрофлоры кишечника.

Практически ежедневно ученые делают новые выводы относительно природы развития рака. Особое внимание в последнее время уделяется продуктам питания, ведь обезопасить себя от ГМО становится все труднее. О вреде сладкого и мучного человек знает давно, однако все его опасения сводятся к набору лишнего века. Эксперты же рассекретили новую угрозу, нависшую над любителями конфет и хлеба.

Сладкое и мучное увеличивает риск развития рака, ведь из-за набора лишнего веса в организме человека создается идеальная среда для развития злокачественной опухоли, до недавнего времени считали ученые. Сейчас, копнув глубже, они открыли второй путь проникновения онкологии в организм посредством конфет и булочек. Сладкое создает в кишечнике патогенную микрофлору, тем же самым занимается хлеб, ведь хлеб – это дрожи, а дрожи – это грибок. Потребляя на регулярной основе вредные продукты, вы способствуете активному распространению злокачественных микробов по организму посредством крови. Как итог, рак может начать развиваться в абсолютно любой точке вашего тела.

Недаром говорят: хочешь вылечить болезнь – начни с кишечника. Обеспечив нормальное функционирование пищеварительной системы, вы вмиг наладите работу всех органов, забыв о хронических заболеваниях и вирусных инфекциях.

Здесь же можно дать жизненно важный совет молодым родителям, которые не в состоянии отказать ребенку в регулярном потреблении сладкого. Иммунитет детей – это хрупкая система, которую на протяжении многих лет нужно укреплять здоровым питанием. В противном случае, родители рискуют вырастить хилого наследника с букетом хронических болячек.