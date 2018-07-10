Министр просвещения РФ утверждает, что "никакой гаджет не заменит учителя"

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Засилье мобильных и компьютерных устройств, по словам министра, вредит простому человеческому общению.

Министр просвещения РФ, Ольга Васильева, дала интервью на тему электронных устройств. Она считает, что нынешнее развитие гаджетов мешает межличностному общению, ведь "никакой гаджет не заменит учителя". По ее словам утверждение, что гаджеты могут заменить все на свете - пустые слова, так как человек не изменится никак через две тысячи лет, точно также, каким он был две тысячи лет назад. Однако, существует мнение, что человеческая природа все-таки меняется с развитием технологий, так как замена некоторых материальных вещей электронными весьма полезна и человек уже сам ориентируется на технологии больше, чем они на него.

Также Ольга Васильева утверждает, что некоторые функции являются полезными в школьной жизни. Например, электронные карточки, на которые родители начисляют деньги ребенку на еду, или же система фиксации того, кто входит в школу, что несомненно увеличило бы безопасность учеников. Однако распространение компьютерной зависимости и проблемы с социализацией порой перевешивают все, даже самые удобные, функции.