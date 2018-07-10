Виктория Скрипаль опровергла информацию о плате за эфиры на «Первом канале»

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Благодаря несчастному случаю, произошедшему с родственниками и поднятой вокруг этого факта международной шумихе, простая жительница Ярославля получила известность. Также она начала телевизионную и политическую карьеру.

Виктория Скрипаль опровергла информацию корреспондентов Би-Би-Си о плате за эфиры на «Первом канале», которую она якобы получает за участие в телешоу с рассказами о своем дяде и племяннице. По словам Виктории, она никаких интервью русской службе британского медиахолдинга не давала. Однако действительно, с некоторых пор работает экономистом в продюсерской компании «Директ», готовящую популярные шоу для «Первого».

Ранее Виктория заявляла, что ее дядя Сергей Скрипаль и племянница Юлия после чудесного «воскрешения» и выздоровления, намерены просить восстановление российского гражданства для бывшего полковника ГРУ и перебежчика. Затем партия «Справедливая Россия», по неизвестным пока причинам, выдвинула Викторию кандидатом в Ярославскую областную думу. Именно Скрипаль стала главным бенефициаром от отравления родственников.