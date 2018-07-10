Сеть шокировало видео транспортировки НЛО в «Зону 51»

Сегодня, 11:49

Инопланетный корабль везли по пустынной дороге в Неваде, но водитель грузовика успел снять видео.

В последнее время в Сеть просачивается всё больше доказательств существования НЛО и пришельцев. В частности, в штате Невада в США есть секретная правительственная военная база под названием «Зона 51», где проводятся всевозможные испытания оружия. Учёные также под штампом «совершенно секретно» занимаются разработкой сверхмощного оружия, аналогов которому нет во всём мире, включая климатическое.

На видеозаписи отчётливо видно, как грузовая машина транспортирует НЛО по пустыне в «Зону 51», по крайней мере, так считают конспирологи. В сопровождении с фурой была всего лишь одна машина со странными антеннами. Странно, что такой объект перевозился именно в дневное время суток, а не ночью, да еще и без сопровождения военных. Возможно, специалисты «Зоны 51» были уверены, что в этот момент все дороги чисты.

Сеть по-настоящему шоировало это видео. Некоторые считают, что это настоящий инопланетный корабль, или же летающая тарелка, созданная учёными для контроля над разумом людей. Другие предполагают, что это всего лишь макет для какого-то фестиваля. Точного ответа пока что дать не возможно.

По неподтверждённым данным, к очевидцу позже домой пришли военные именно с этой базы и заставили подписать документ о неразглашении информации, но к тому времени видеозапись уже успела разлететься по всей Сети.