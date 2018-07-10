«Верни подарочки»: Лена Миро объяснила, за что был избит депутат Жигарев

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Популярный блогер в своей экспрессивной манере раскрыла предысторию инцидента, приключившегося в минувшее воскресенье с членом ЛДПР.

Лена Миро объяснила, за что был избит депутат Госдумы Сергей Жигарев. По версии блогера, парламентарий отличается крайней скупостью, недостойной настоящего мужчины. Расставшись со своей девушкой, он позвонил ей и заявил, мол, верни все подарочки, раз наша совместная жизнь не задалась. «Орел Жириновского» назначил время возврата дорогих побрякушек и стал ждать в салоне своего автомобиля.

Однако слуга народа был неприятно удивлен, когда вместо бывшей возлюбленной пришел молодой уроженец одной из кавказских республик и без лирических вступлений ударил жадного депутата в лицо. По мнению Миро, это предосудительный метод, чуждый цивилизованному обществу. В то же время, Жигареву следовало не вымогать свои подарки в ультимативной форме, а подать иск в суд. Там законотворца бы обязательно поняли и вынесли правильное решение.