Модные тренды убивают в человеке личность

Сегодня, 11:08

Ритм современной жизни требует от общества постоянного саморазвития и успешности, включая трансформированное по всем канонам моды тело.

Сейчас модные тенденции и политика неразрывно связаны, а рекламодатель готов пойти на любые жертвы ради прибыли. Зачем, спросите вы? Таковы безжалостные законы современного мира.

Модные тренды навязывают людям стандарты красоты, превращая россыпь уникальных личностей в стадо анорексичных клонов. Это чревато как психическими расстройствами, так и трагическими смертями. Без преувеличений, порой, люди теряют жажду к жизни, безуспешно сбрасывая лишний вес или не имея денег на пластическую операцию.

Здесь возникает очередной логичный вопрос: почему это безумие никто не контролирует? Все просто, жестокий ритм современной жизни выгоден ее «повелителям». Разберемся на примере тележурналистики, очевиднее всех дискриминирующей людей по возрасту и внешности. С течением времени женскую молодость возвели в деструктивный культ, тогда как процесс старения мужчин воспринимается за норму. Именно это провоцирует миллионы представительниц прекрасного пола отчаянно тратить деньги на бесконечные крема и косметические процедуры.

Как видим, модные тренды действительно убиваю в человеке личность, но как с этим бороться? И здесь все очень просто. Когда у вас в голове появляется желание выделиться, берите и выделяйтесь. Не прислушивайтесь к писклявому голосочку внутри себя, навязывающему мысли в стиле: «а что скажет общественность?» или «а не воспримут ли меня ненормальным?». И, главное, помните, на кону может быть не только ваше положение в обществе, но и целая жизнь.