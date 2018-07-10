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В Омске жители наткнулись на галантного водителя легкового автомобиля. Правда, есть несколько факторов, которые отличают его от остальных участников дорожного движения.

Омичи сфотографировали самого вежливого шофера – им оказался пес, который сидел за рулем у легковушки. Вежливый он, по мнению горожан, потому что не ругается на дороге.

Некоторые пользователи нашли сходство у пса с собакой Бароном из телесериала «Букины». Правда, нашлись и те, кто пожалел животное – по мнению подписчиков паблика «Голос Омска», где и были опубликованы снимки, хозяин не должен оставлять пса в автомобиле.