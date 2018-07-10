«Вы ошиблись»: Михаил Круг стал жертвой заказного убийства

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Призрак шансонье «стучится» из потустороннего мира, пытаясь рассказать настоящую причину своей смерти.

С 2012 года у могилы Круга поклонники начали все чаще замечать таинственный силуэт. Бытует мнение, что это блуждающая душа легендарного певца, жаждущая снять завесу тайны с трагедии 16-летней давности.

1 июля 2002 года банда грабителей ворвалась в дом шансонье, расположенный в микрорайоне Твери. Услышав крики тещи, Круг помчался на помощь, впоследствии получив два огнестрельных ранения и скончавшись в больнице. Убийц певца так и не нашли, а поклонники до сих пор ломают голову над причиной трагедии – заказное убийство или случайная смерть.

В 2012 году вор в законе Север прервал многолетние споры, завершив собственное расследование. Круга убили грабители, волей судьбы оказавшиеся в звездном доме, считали в преступном мире. Однако с тех пор у могилы шансонье фанаты все чаще замечают таинственный силуэт, предположительно являющийся призраком артиста.

«Вы ошиблись», - все, что хочет сказать «живым» душа шансонье, уверены поклонники.

Михаил Круг стал жертвой заказного убийства, иначе преступникам не удалось бы бесследно скрыться, а душа легендарного артиста давно обрела бы покой. Однако, утратив на поиски не тех людей 16 лет, общественность вряд ли когда-нибудь сможет до конца разобраться в смерти кумира всех арестантов.