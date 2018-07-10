В Петербурге появилась карта с рейтингом полицейских участков

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Не секрет, что среди правоохранителей нередко встречаются сотрудники, сознательно преступающие закон. Правозащитники начали осуществление социального проекта, который поможет простым гражданам избежать встречи с «оборотнями».

В Санкт-Петербурге появилась карта с рейтингом полицейских участков. Для осуществления проекта волонтеры в течение длительного времени проводили мониторинговые исследования. Составленные рейтинги показывают, что правоохранительная система северной столицы значительно прогрессировала. Также на карте можно выяснить расположение ближайшего к месту прописки отделения полиции, имя участкового и часы его приема.

Кроме того, представлена информация о том, где и в какой форме можно обжаловать действия недобросовестных или грубых сотрудников. В специальных памятках обыгрываются различные сценарии общения с правоохранителями. В Петербурге к Чемпионату мира по футболу было создано новое подразделение «туристической» полиции. Нововведение показало хорошие результаты и продолжит работу и после финального свистка на ЧМ-2018.