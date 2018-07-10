В Сыктывкаре установят лифты с музыкой

Сегодня, 10:23

В управлении городского лифта Сыктывкара сообщили, что для удобства жителей города установят лифты нового поколения. Теперь они будут работать абсолютно бесшумно.

В городской администрации Эжвинского района столицы Коми сообщала, что в городе заканчиваются работы по установке инновационных лифтов, которые имеют ряд преимуществ перед традиционными. Сообщается, что лифтовое оборудование, которое меняют на новое, абсолютно непригодно для использования по стандартам техники безопасности.

Известно, что первыми в новых лифтах могут проехаться жители проспекта Бумажников, которые проживают в домах № 3 и 38. Установку проводит подрядная организация из Санкт-Петербурга, которая выиграла аукцион, а финансирование происходит за счет взносов жильцов указанных домов на капитальный ремонт сооружения. Уже известно, что в доме №3 работы выполнены на 98% - заменена электрика, выполнен монтаж и демонтаж оборудования, а сейчас проводятся пробные пусковые работы.

Сообщается, что новые лифты имеют высокое качество, тихий ход. В кабинах есть электронное табло, на котором отображается этаж и дата, во время движения кабины пассажиры будут слушать приятную музыку.

Предполагается, что постепенно в городе все старые лифты будут заменены на новые, а их сохранность будет зависеть от жильцов дома.