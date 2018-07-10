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Загадочную аномалию внимательно изучают уфологи и охотники за паранормальными явлениями. Велика вероятность того, что Самарскую область посетила целая эскадрилья НЛО.

Под Сызранью таинственная сила пригнула к земле сотни деревьев. Местный житель, приверженец альтернативной науки, запечатлел увиденное на видео в режиме реального времени. На кадрах ролика видно, что зеленая полоса, состоящая в основном из хвойных деревьев, повалена в определенную сторону. По мнению уфологов, такой эффект наблюдается при взлете неопознанного летательного объекта. Это также подтверждается тем, что в некоторых местах пригнутые деревья образуют спиралевидный узор.

Большинство жителей Сызрани и ближайших деревень согласны с мнением конспирологов. Нашлось немало очевидцев, которые собственными глазами видели над ельником НЛО. Особенно хорошо объекты были видны ночью, потому что имели вдоль борта, мигающие тремя цветами огни. В свою очередь, специалисты местного лесхоза заявили, что деревья пригнул к земле снег, который обильно выпадал прошедшей зимой. Макушки некоторых елей были сломаны из-за того, что вмерзли в наст.