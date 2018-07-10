Брата и сестру всю жизнь преследуют одинаковые вещие сны

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Странные сверхъестественные и просто необъяснимей вещи постоянно случаются с Виктором и Татьяной Барковыми.

Валентине, их матери, было три года, когда ее мама неожиданно исчезла во время их прогулки в парке. Ее нашла незнакомая женщина, которая впоследствии заменила ей маму. Валентина всю жизнь пыталась разыскать своих настоящих родителей, но умерла, так и не найдя их. Ее дети уверены, что этот, не дававший покоя их матери груз, отразился и на них. Дети жили в семье военного и она часто переезжала.

В 50-е годы их бабушка работала сторожем в тресте в Черемхове – охраняла машины. Как-то она уснула после обхода, а проснулась от того, что кто-то ее трогает. В запертом изнутри гараже она увидела седого старика, который спросил ее: «Богатства хочешь?», а она ответила: «Сейчас не то время, чтобы в богатстве жить». Тут старик подошел к ремонтной яме и пропал.

Конечно, ее рассказу никто не поверил, но, чтобы не сойти с ума от страха, бабушка стала брать с собой на дежурства 8-летнего внука. И он тоже увидел призрака, но появление бабушки его спугнуло. Призраки часто посещали пенсионерку и ее внука: двигали мебель, раскидывали вещи. А однажды призрак напал на заснувшего в машине водителя. С тех пор Витю на дежурство не брали.

Когда родители Барковых развелись, отец поехал в Курск, а дети с мамой и бабушкой переехали в Калининградскую область. Отца Таня не видела с 17 лет, он женился во второй раз, и у него родилась дочь. Но однажды, будучи студенткой, она видела его призрак в военной форме, тогда девушка поняла, что в их семье происходит что-то необычное.

Брат и сестра смогли получить образование, нашли себе работу по душе, но личную жизнь так и не устроили, и в 1994 году купили квартиру в Рязани и переехали туда вместе с мамой. Некоторые видения их пугали, другие предупреждали их об опасностях.

Но самое страшное произошло в декабре 2016 года. Тогда Татьяна увидела, как в к ней в спальню вошла полупрозрачная женщина, похожая на ее мать, но когда она с ней заговорила - та испарилась. Сон оказался вещим - меньше чем через два месяца их мама умерла. Уже после ее смерти дети смогли выяснить настоящую фамилию соей мамы и с тех пор больше призраков не видели.

Сейчас брат и сестра на пенсии, одинокими себя считают, ведь они есть друг у друга, все делают вместе и даже сны видят одинаковые.