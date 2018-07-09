Школьник из Вологды прославил автомойку, которой нет

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Школьник из Вологды сделал пиар автомойке в Тюмени, которой на самом деле не существует.

О том, что на улице Герцена в Тюмени автомойки на самом деле нет, выяснилось совершенно случайно. Одно из тюменских изданий опубликовало новость о том, что аккаунтом тюменской автомойки был оскорблен клиент, который остался недоволен обслуживанием.

Как оказалось, парень просто решил развлечься. Целых две недели он водил жителей Тюмени за нос. Общество условной автомойки он создал вместе с братом в соцсети. Парни ерничали и шутили, пиаря автомойку. При этом они совершенно не церемонились в выражениях. Подписчики, которые очень быстро появились у группы, публиковали скриншоты, которые содержали оскорбления и грубые высказывания по всей сети. Их публиковали в Twitter, Facebook и даже в СМИ.

Именно хамские и нецензурные выражения быстро сделали группу «Автомойки на Герцена» известной. Парень прославил автомойку, которой нет. В результате так называемой рекламной кампании ребята навели много шуму в интернете.

Выдумщик даже получил предложения работы. В нем увидели специалиста, который может раскрутить проект, которого не существует в реальности, а затем начать его продавать.