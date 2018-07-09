«Шарлатаны»: Почему ясновидящая Хадуева не предвидела травму носа

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Звезда «Битвы экстрасенсов» способностями не обладает и превращается за камерой в обычного шоумена.

Недавно звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева призналась в травме носа. Женщина обратилась к специалистам с просьбой выровнять ей перегородку носа. Врач заявил, что операция не сложная и он её проведёт с лёгкостью. Однако всё пошло не так, как планировалось.

В итоге, перегородка Фатимы Хадуевой стала ещё кривее, а нос постоянно болел и приносил дискомфорт. Женщина ждала 6 месяцев, после чего обратилась к другому врачу. Оказалось, что предыдущие хирурги забыли у звезды «Битвы экстрасенсов» прямо в носу инородное тело, которое вызывало проблемы со здоровьем.

Сейчас Хадуева находится в больнице, ей уже провели 2 операции и скоро пройдёт третья.

На фоне проблем со здоровьем Фатимы Хадуевой появляется вопрос о том, почему же она не предвидела травму своего лица, если она называет себя «ясновидящей». Звезда «Битвы экстрасенсов» постоянно раздаёт советы о том, как найти счастье, любовь, деньги, как справится с болезнями. Так называемая ясновидящая заявляет, что постоянно работает с людьми, снимает с них порчи и всякие привороты.

Однако можно логично предположить, что если человек обладает экстрасенсорными способностями и помогает ими другим людям, то он бы с лёгкостью предвидел несчастье, которое может случится с ним.

О том, что экстрасенсов и ясновидящих не существует не однократно заявляли авторитетные учёные. Непонятно же, почему такие шарлатаны на экранах остаются экстрасенсами, но в жизни все их «способности» сразу же пропадают, и они становятся обычными шоуменами. На фоне очевидного обмана впечатлительные люди продолжают верить в магию и способности, делая рейтинги различным шоу.