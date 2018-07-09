Стоило ли обращать внимание на «Славу Украине» на ЧМ: Для украинцев повод поверещать

Сегодня, 18:50

Шоу, устроенное хорватскими футболистом и тренером, уже колышет не только Сеть но и ФИФА. Было у отца два сына: два умных, а третий – футболист.

Хорваты, немеренно порадовавшись за то, что выскочили «на сопле», даже не знали, что орут лозунг украинских националистов. Стоило ли обращать внимание на их «Славу Украине» на ЧМ, если для украинцев это стало лишь поводом поверещать.

Не стал исключением и Виталий Портников. После этого он решил, что можно сделать твёрдый вывод о том, что Россию интересует не спорт, а война. Футбол лишь является её продолжением.

Этот деятель полагает, что россиян после поражения сборной должен интересовать лишь «разбор полётов» и последующих перспектив. А нет, они обратили внимание на «Славу Украине».

Портников полагает, ну никакой политики в этом лозунге нет. В то время, как РФ «напала на Украину» и «убивает её граждан».

Отчасти говорят политологи, в бытовом смысле согласиться можно, славы то никакой нет. А вот в политическом, нацистских лозунгов, кроме этого по миру уже давно никто не кричит.

В своих умозаключениях Портников договорился до того, что Россия бомбит в Сирии мирных жителей и осуществляет повсеместные пытки. А ЧМ-2018 он назвал «чемпионатом позора».

Видимо, недостаточно образования, чтобы вспомнить, как вся Европа радостно поехала на Олимпиаду Гитлера. Кроме СССР.

Впрочем, собака лает – ветер носит. Или можно вспомнить про Моську и слона.