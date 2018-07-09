Древних «сверхлюдей» 28 млн лет назад уничтожила ядерная война с пришельцами

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Люди заселяли и Марс, но из-за конфликта планету полностью уничтожили, а Земля пострадала лишь частично.

О том, что была древняя ядерная война, свидетельствуют множество находок учёных. В пустыне Шотландии были найденные оплавленные куски стекла. Древние индусские тексты рассказывают о глобальной катастрофе, которую вызвало «неизвестное оружие, плавившее железо».

Многие учёные уверены, что найденное в Ливийской пустыне оплавленное стекло было сформировано 26 – 28 млн лет назад. Такое же стекло было найдено и на площади 10 кв. м. в Египте. Специалисты уверены, что на Землю падали метеориты, в результате чего песок начал плавится и превращаться в стекло.

Однако учёные Альбион Харт из Массачусетского технологического института сравнили древнее стекло со стеклом, которое образовалось в результате ядерных испытаний в США. Кроме того, нет доказательств того, что на землю 28 млн лет назад на Ливию падал метеорит.

Древнее плавленое стекло было найдено и в пустыне Гоби в Монголии, и в Лоп-Нор в Китае. В Шотландии 70 древних крепостей имеют оплавленные стены. Они подвергались огромной температуре длительное время.

На основании этих данных специалисты решили, что 28 млн лет назад на Земле жила популяция древних «сверхлюдей». Они были намного развитей, чем современный человек. Возможно, что люди также полностью заселяли и Марс. Сверхлюди активно общались с пришельцами, ведя с ними торговлю и вообще отношения.

Однако всех сверхлюдей уничтожила ядерная война, которая произошла с пришельцами. В результате военного конфликта цивилизация инопланетян частично уничтожила Землю, но вот Красной планете повезло меньше. Марс такой пустынный и безлюдный мог стать именно из-за ядерной войны.

Возможно, что некоторые сверхлюди выжили на Земле. Именно они и продолжили человеческий род, но их знания затерялись в веках, оставшись отголоском в текстах древних цивилизаций индусов и египтян.