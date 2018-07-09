В Николаеве водитель маршрутного такси смотрел передачу на смартфоне прямо за рулем

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Маршрутчик спокойно смотрит увеселительные программы на смартфоне, не обращая внимания на пассажиров.

В Николаеве водитель маршрутного такси был уличен в просмотре выпуска шоу Comedy Woman прямо во время движения. Пассажиры было возмутились происходящему, однако, мужчина не обратил на них никакого внимания и дальше смотрел передачу за рулем. Одна из пассажирок разместила требование на странице «Contact Center при "Миколаївській міській раді": "5 июля 2018 г. 7.30 утра. #ВЕ5051АА. Маршрут 88. Водитель автобуса всю дорогу смотрит на смартфоне comedy women. Не слышит требований остановить, реакция на других участников движения ослаблена, постоянно резко по тормозам, особенно на перекрестках. Примите меры, пока не случилось беды." Реакция в социальных сетях также не заставила себя ждать. Люди были возмущены подобным поведением: "Так и до Ростовской трассы можно доехать", "Неужели трудно следить за дорогой", "Какой смартфон за рулем, очнитесь" и так далее. Сам же водитель никак не комментирует происходящее и его личность пока неизвестна.