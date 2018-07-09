Отверженный новосибирец облил возлюбленную мочой и угрожал расчленить кота

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Коллега уже полтора года мстит и преследует девушку, заваливает ее угрозами и оскорбляет. Не помогли даже обращения в полицию.

Жительница Новосибирска Валерия Суханова пожаловалась в соцсетях на неприятности, которые ей доставляет отверженный ею коллега и ухажер по имени Константин. Холодный отказ на пламенные признания в любви привели мужчину в ярость, и отверженный решил отомстить возлюбленной, обещая превратить ее жизнь в ад. Мужчина выследил девушку, и с тех пор постоянно подкарауливает ее около дома. Сначала Константин встречал ее с цветами, однако это не помогло растопить сердце Валерии, и он перешел к угрозам. При всякой встрече мужчина оскорблял ее, угрожал расчленить кота и избить друзей девушки. Обращения в полицию не помогли - после беседы с участковым молодой человек умерил свой пыл лишь на пару месяцев, а недавно он облил возлюбленную мочой, поздравив таким образом с Днем рождения. Вскоре она вновь начала получать ужасающие послания. Девушка боится за свою жизнь, и всегда со страхом выходит на улицу.

Сам Константин утверждает, что девушка врет, и никаких угроз ни ей, ни ее коту ни друзьям он не посылал. Он считает Валерию виновной в расставании с его девушкой, за что и облил ее мочой. Парень жалуется, что Валерия постоянно его провоцировала, издевалась, подшучивала над ним, а тяжелая травма головы и продолжительное лечение психотропными препаратами к его агрессии не имеют никакого отношения.