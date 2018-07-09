Достижение русского силача зарегистрировано в книге рекордов Гиннеса

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Состав из 17 вагонов сдвинул «Русский медведь» из Ростовской области.

На днях в Ростове-на-Дону был установлен новый силовой рекорд. Он принадлежит Дмитрию Нагорному. Силач стал известен в своем регионе за счет своих силовых достижений и рекордов.

В этот раз им был сдвинут с места железнодорожный состав, общая масса которого составила 401 тонну. Собственными силами товарный поезд, длиной 250 метров был продвинут Дмитрием почти на метр. Площадкой для установления рекорда стала территория Новочеркасского электровозостроительного завода.

Рекордсмен считает, что секрет успеха кроется в долгих и упорных тренировках и целеустремленности к своему результату. Его не смогли остановить даже травмы, полученные в ходе тренировок.

«Русский медведь» смог превзойти поставленный им, в мае этого года, рекорд. Весной им был сдвинут состав, вес которого составлял 388 тонн, тем самым улучшив показатель трехлетней давности.

Дмитрий Нагорный - трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира по силовому экстриму. Богатырь находится в числе сильнейших людей мира.

Новое достижение Дмитрия официально зарегистрировано в книге рекордов Гиннеса.