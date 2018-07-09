Космическая свадьба с видом на Луну обойдется в 125 млн евро

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Через 5 лет любой желающий сможет отпраздновать вступление в брак в космосе. В 2022 году желающие смогут зарегистрировать свои отношения во время недельного путешествия на борту автономной космического капсулы.

Подготовку и организацию экстравагантной свадьбы возьмет на себя специализированное агентство. По предварительным подсчетам, церемония бракосочетания с персональным неповторимым видом на Луну обойдется в 125 млн евро.

Но, одних денег недостаточно. Чтобы побывать в космосе, будущим супругам придется за три месяца пройти ускоренные «курсы космонавтов». Капсула с влюбленными будет стартовать с космодрома Кеннеди во Флориде в Соединенных Штатах.

Космическое путешествие продлится 7 дней. В качестве музыкального сопровождения им предложат классические музыкальные произведения Штрауса и Синатры. Для обручальных колец в скафандрах предусмотрели специальные надежные крепления. Потенциальным клиентам заранее сообщают, что связь с Землей будет отсутствовать все время, пока космическая капсула будет находиться на темной стороне Луны.

В качестве маршрута для капсулы выбрали траекторию легендарного полета «Аполлон-8» 1968 года. Движение будет происходить со скоростью до 38 тыс.км/ч. 8 бортовых камер снимут все незабываемые моменты космического свадебного путешествия.

Пока рано говорить станет ли предложение очень популярным, но то, что отважные влюбленные, готовые выложить огромную сумму за экстремальное торжество все-таки найдутся – несомненно. Будет что обсудить с друзьями и рассказать потомкам.