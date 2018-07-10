Жительницы Якутии сделала селфи с комарами

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Пользователи просто не могут смотреть без содрогания на фото Анастасии Груздевой. Девушка бесстрашно позирует с комарами и делится этим на своей страничке в социальной сети Instagram.

Жительница Якутии Анастасия Груздева решила показать жителям европейской части России «настоящую зиму». Для этого она разместила фотографии на своей страничке в социальной сети Instagram, которые у некоторых пользователей вызвали шок.

Девушка выложила в сеть кадры, где она позирует с букетом полевых цветов, а ее тело полностью усыпано комарами, которых она кормит своей кровью. Смелость жительницы Якутии оценена уже пятью тысячами лайков и такой снимок уже окрестили, как символ северного лета. Сама же Груздева рассказала в комментарии к кадру, что в Якутии нужно выбирать, что тебе важнее – собрать букетик полевых цветов или не стать добычей для комаров.

Напомним, что ранее Анастасия Груздева прославилась зимними фото, где она позирует с заледеневшими ресницами в момент, когда на улице стоит 50-ти градусный мороз. Такой интересный кадр собрал более 100 тысяч лайков, в комментариях пользователи поражались выносливостью девушки, а косметологи просили ее больше так не издеваться над своим лицом.

В сети пользователи стали сочувствовать жителям Якутии, которые вынуждены бороться с такими трудностями.